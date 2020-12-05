وحسم رجال المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا الذي خاض مباراته الـ700 في مسيرته التدريبية، نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيلهم الهدفين عبر رحيم سترلينغ (5) والبلجيكي كيفن دي بروين (26 من ركلة جزاء).

وهو الفوز الخامس لسيتي في الدوري هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 18 نقطة وارتقى الى المركز الرابع مؤقتاً مع مباراة مؤجلة، فيما مني فولهام العائد إلى دوري الأضواء، بخسارته الثامنة هذا الموسم فتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز السابع عشر.

ومنح سترلينغ التقدم لمانشستر سيتي مبكراً وتحديدًا في الدقيقة الخامسة عندما تلقى كرة خلف الدفاع من دي بروين، فتوغل داخل المنطقة وسددها زاحفة بيمناه على يمين الحارس الفرنسي ألفونس أريولا.

وحصل سترلينغ على ركلة جزاء إثر عرقلته من الدنماركي يواكيم أندرسن فانبرى لها دي بروين على يسار الحارس أريولا (26).

وبات سترلينغ أكثر لاعب في تاريخ البرميرليغ يحصل على ركلات جزاء (20) بحسب موقع "أوبتا" للإحصائيات الرياضية.

وأهدر سترلينغ فرصة اضافة الهدف الثالث عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من الدولي الجزائري رياض محرز خلف الدفاع فسددها "على الطاير" من مسافة قريبة أبعدها الحارس (32).

وحرمت العارضة دي بروين من تسجيل الهدف الثالث عندما ردت تسديدته اليسارية من مسافة قريبة (50).

وأنقذ أريولا مرماه من هدف محقق عندما تصدى لتسديدة قوية لدي بروين إثر انفراد بعد تلقيه تمريرة من محرز (57).





