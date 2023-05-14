وانتصر مانشستر سيتي على مضيفه إيفرتون 3-0 اليوم الأحد ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وافتتح الألماني غوندوغان التسجيل في الدقيقة السابعة والثلاثين بعد تمريرة حاسمة من الجزائري رياض محرز.

وعاد صاحب الهدف ليصنع الهدف الثاني الذي حمل توقيع النرويجي هالاند متصدر لائحة هدافي المسابقة بـ36 هدفاً.

وفرض غوندوغان نفسه نجماً للمباراة بتسجيله الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة (51).



وسجّل غوندوغان أربعة أهداف في آخر مباراتين له مع سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وهذا الانتصار الحادي عشر توالياً لمانشستر سيتي في الدوري الممتاز ليرفع رصيده إلى 85 نقطة بفارق أربع نقاط عن آرسنال الثاني.

وتوقف رصيد إيفرتون عند 32 نقطة في المركز السابع عشر مؤقتاً.

وفي مباراة أخرى انتصر برنتفورد على ضيفه وست هام بهدفين دون رد.