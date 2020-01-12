وسجل كل من الجزائري رياض محرز (18 و24) والأرجنتيني سيرجيو أغويرو (28 و57 و81) والبرازيلي غابرييل جيسوس (46) مقابل هدف لأنور غازي من ركلة جزاء في الدقيقة91.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 47 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن ليستر سيتي لكنه بقي بعيداً بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر والذي يملك مباراة مؤجلة.

وتابع مانشستر سيتي عروضه القوية، فبعد أن لقن جاره وغريمه مانشستر يونايتد درسا بالفوز عليه في عقر داره 3-1 الثلاثاء الماضي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة، ضرب بقوة مجدداً الأحد بسداسية مقابل هدف واحد ضد أستون فيلا بينها أربعة أهداف في الشوط الأول.

وافتتح الجزائري رياض محرز التسجيل بعد مجهود فردي قبل أن يسدد كرة ماكرة في الزاوية السفلى لمرمى فيلا (18)، ثم اضاف الجزائري الدولي الثاني مستغلاً الارتباك الحاصل داخل منطقة الجزاء (24).

وحمل الهدف الثالث توقيع أغويرو الذي سدد كرة قوية من مشارف المنطقة بعيداً عن متناول حارس فيلا (28).

وفي الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول مرر صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين كرة عرضية ماكرة باتجاه البرازيلي غابريال جيسوس ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك.

ووسع أغويرو الفارق في الشوط الثاني بعد أن راوغ مدافعين في منطقة الجزاء ليرفع رصيده في الدوري إلى 176 هدفاً ليصبح بالتالي أفضل هداف أجنبي بفارق هدف واحد عن الفرنسي تييري هنري.

ثم عادل أغويرو رقم مدرب تشيلسي حالياً ولاعبه سابقا فرانك لامبارد في عدد الاهداف(177) بتسجيله الهاتريك رافعاً النتيجة الى 6-صفر بتمريرة من محرز (81).

وهي المرة الثانية عشرة التي يسجل فيها أغويرو ثلاثية في الدوري الانكليزي الممتاز.

ويتصدر ألن شيرر الترتيب العام للهدافين مع 260 هدفًا يليه واين روني (208)، وأندي كول (187) ثم أغويرو ولامبارد.

وسجل المغربي الهولندي أنور الغازي هدفاً شرفياً لفيلا في الرمق الأخير من ركلة جزاء.