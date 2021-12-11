تخطى مانشستر سيتي فخ ضيفه وولفرهامبتون بصعوبة بالغة بالفوز 1-0 اليوم السبت في المرحلة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

ولم ينفع مانشستر سيتي استحواذه الكبير على الكرة الذي وصل لأكثر من سبعين بالمئة ولا حتى طرد المكسيكي راوول خيمينيز بتلقيه الإنذار الأصفر الثاني 45+2 كي ينتصر بنتيجة أكبر من هدف نظيف.

وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة السادسة والستين من ركلة جزاء نفذها رحيم ستيرلينغ.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة متقدماً بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه ليفربول الذي يلاقي أستون فيلا اليوم أيضاً.