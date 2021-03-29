وانضم اللاعب البالغ عمره 32 عاماً إلى سيتي في 2011 وسجل 257 هدفاً في 384 مباراة ليصبح الهداف التاريخي للنادي وفاز بأربعة ألقاب للدوري الممتاز وبلقب لكأس الاتحاد وخمسة ألقاب لكأس الرابطة.

وصرّح رئيس سيتي الإماراتي خلدون المبارك أنه سيحتفظ بخطابات الوداع حتى يغادر أغويرو فعلاً صفوف الفريق، لكنه كشف بأنه أمر بتجهيز تمثال للمهاجم الدولي الأرجنتيني.

وقال "لا يمكن إحصاء مساهمة أغويرو في مانشستر سيتي على مدى الأعوام العشرة الماضية".

وتابع "ليس هو الوقت المناسب لكلمات الوداع أو الخطابات. ما زال هناك الكثير لتحقيقه"، في إشارة إلى الجبهات الأربع التي ما زال سيتي يحارب عليها حيث بات لقب الدوري شبه محسوما، بانتظار اللقب الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلى جانب الفوز بالكأس المحلية وكأس رابطة الاندية المحترفة.

وأردف قائلا "في الوقت الحالي، يسرني ان أعلن أننا سوف نكلف فنانا لعمل تمثال لسيرخيو بهدف وضعه في ملعب الاتحاد".

وأصيب أغويرو بفيروس كورونا في كانون الثاني/يناير 2021 في موسم تعرض خلاله للعديد من الإصابات منعته من خوض أكثر من 3 مباريات بقميص فريقه خلال تلك الفترة.

وغاب أغويرو عن صفوف سيتي في نهاية الموسم الماضي وبداية الحالي بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.