وأفاد سيتي أن سانيه تعرض لإصابة في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال مباراة درع المجتمع ضد ليفربول الأحد.

وأشار بطل إنكلترا إلى أن سانيه "خضع لفحوص خلال الأسبوع على يد طبيب متخصص" لتحديد طبيعة الإصابة، و"سيخضع لعملية جراحية خلال الأسبوع المقبل"، من دون أن يحدد فترة غيابه المتوقع.

ويتردد منذ أسابيع أن بايرن يرغب في التعاقد مع سانيه لتدعيم صفوفه بعد رحيل الجناحين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن، إضافة إلى الكولومبي خاميس رودريغيز العائد إلى ناديه ريال مدريد الإسباني بعد نهاية فترة إعارته إلى العملاق البافاري.





