مانشستر سيتي وليفربول .. مباراة الموسم April 10, 2022 17:15 3:50 دقيقة مباراة مانشستر سيتي وليفربول باتت الأكثر قوة ومنافسةً في السنوات الأخيرة. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي ليفربول -آخر الفيديوهات 1:39 دقيقة موناكو يحافظ على آماله بمركز أوروبي 1:32 دقيقة وست هام يفشل بانتزاع المركز الخامس 3:50 دقيقة مانشستر سيتي وليفربول .. مباراة الموسم 0:43 دقيقة بوردو يغلب ميتز بثلاثية 1:10 دقيقة شباب الأهلي يواجه فولاذ خوزستان 1:14 دقيقة الغرافة لتجاوز عقبة أهال 0:25 دقيقة التعاون من أجل تحقيق الفوز على باختاكور 0:23 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الدحيل وسباهان 2:45 دقيقة برشلونة ضيفاً ثقيلاً على ليفانتي 2:03 دقيقة أبرز الأرقام قبل المواجهة بين سيتي وليفربول