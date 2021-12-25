مانشستر سيتي من أجل مواصلة التألق من قبل beIN SPORTS December 25, 2021 17:25 2:47 دقيقة يسعى مانشستر سيتي لتحقيق فوزه التاسع على التوالي والخامسَ عشر هذا الموسم عندما يستقبل ضيفَهُ ليستر سيتي صاحبَ النتائج المتأرجحة في الآونة الأخيرة. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة وفاة لاعب مولودية سعيدة سفيان لوكار 0:39 دقيقة تقارير: دجوكوفيتش سيغيب عن كأس رابطة المحترفين 2:47 دقيقة مانشستر سيتي من أجل مواصلة التألق 0:46 دقيقة تكريم محمد صلاح بطريقة خاصة 0:30 دقيقة أم صلال يحقق الفوز على الدحيل 0:34 دقيقة السد يعزز صدارته بالفوز على الخور 0:47 دقيقة الجيل المبهر يختتم النسخة الثالثة من مهرجان الشباب 3:22 دقيقة جدل كبير في الجزائر حول أقدم فريق كروي 0:30 دقيقة السد يعلن غياب بيدرو لأربعة أسابيع 2:02 دقيقة دي خيا: "الغيابات أربكتنا ورونالدو لا يمكن وصفه"