مانشستر سيتي من أجل مواصلة نتائجه الجيدة من بوابة إيفرتون من قبل beIN SPORTS February 17, 2021 11:16 3:39 دقيقة يسعى مانشستر سيتي لمواصلة نتائجه المميزة عند مواجهة مضيفه إيفرتون في مباراة مؤجلة من الجولة 16 من الدوري الإنكليزي الممتاز. تقارير إخبارية إيفرتون الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 1:26 دقيقة دي يونغ: "من الصعب جداً شرح ما حدث" 1:19 دقيقة مبابي: "بإمكاننا الإطاحة بأي منافس" 1:19 دقيقة صلاح: "المباراة أعادتنا إلى أسلوبنا المعهود" 4:48 دقيقة فينغر يرشّح سان جيرمان لنيل لقب دوري أبطال أوروبا 6:22 دقيقة سان جيرمان يكبدّ برشلونة هزيمة ثقيلة 3:25 دقيقة ليفربول يُسقط لايبزيغ ويضع قدماً في ربع النهائي 0:35 دقيقة ميسي يواصل صناعة التاريخ مع برشلونة 3:45 دقيقة فوز باهر للأهلي المصري على المريخ السوداني 0:29 دقيقة المغرب يستهل مشواره بالفوز على غامبيا 0:22 دقيقة الكشف عن الكرة الجديدة لمباريات دوري أبطال أوروبا