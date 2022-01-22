مانشستر سيتي من أجل تعزيز صدارته من بوابة ساوثهامبتون من قبل beIN SPORTS January 22, 2022 14:37 0:30 دقيقة يتطلع مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز، إلى تعزيز ريادته عند مواجهته لساوثهامبتون في الجولة 23. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة مانشستر سيتي من أجل تعزيز صدارته 2:41 دقيقة مواجهات من العيار الثقيل في ثمن نهائي الـ"كان" 3:08 دقيقة قرعة الدور الحاسم - التغطية الخاصة 1:09 دقيقة خسارة العراق من إيران في بطولة آسيا لكرة اليد 3:05 دقيقة تأهل السنغال بفضل هدف ماني يطرح التساؤلات 3:03 دقيقة إيفرتون من أجل إيقاف نزيف النقاط 3:15 دقيقة مرسيليا ضيفاً على لونس 3:04 دقيقة مواجهة قوية بين مانشستر يونايتد ووست هام 2:43 دقيقة قمّة مرتقبة بين أتلتيكو مدريد وفالنسيا 8:34 دقيقة روبيرت هولدينغ في لقاء حصري مع beIN SPORTS