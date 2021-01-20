مانشستر سيتي من أجل تجاوز عقبة أستون فيلا بسلام من قبل beIN SPORTS January 20, 2021 10:57 3:47 دقيقة يسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز وتجاوز عقبة ضيفه أستون فيلا بسلام في الجولة 18 من الدوري الإنكليزي الممتاز. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي أستون فيلا -آخر الفيديوهات 3:40 دقيقة الدوري الإسباني: إشبيلية يرتقي إلى المركز الرابع 3:32 دقيقة ليستر يُسقط تشيلسي ويرتقي للصدارة مؤقتاً 0:55 دقيقة البحرين تخطف بطاقة التأهل وتونس تودّع 0:59 دقيقة يوسف النصيري يواصل تألقه مع إشبيلية 0:36 دقيقة وست هام يقتنص فوزاً صعباً من وست بروميتش 0:37 دقيقة مواجهة قطر والدحيل تنتهي على وقع التعادل الإيجابي 0:29 دقيقة زامبيا تتخطى تنزانيا في أمم إفريقيا للمحليين 0:34 دقيقة برشلونة ينوي استئناف قرار إيقاف ميسي 1:04 دقيقة كازورلا يتطلّع إلى حصد الألقاب مع السد 0:32 دقيقة الريان يواصل انتصاراته ويهزم الوكرة بثلاثية