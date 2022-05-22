وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، تنطلق مباريات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم:

ويلتقي المتصدر مانشستر سيتي (90 نقطة) بضيفه آستون فيلا، والمباراة منقولة مباشرةً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

وفوز مانشستر سيتي سيضمن تتويجه بلقبه الثامن في دوري النخبة، وهو خامس أكبر رصيد في التاريخ منذ عام 1888. سيكون لقبه السادس في الدوري الممتاز (وهو ثاني أكبر عدد بعد ألقاب مانشستر يونايتد الـ13)، ولقبه الرابع في آخر 5 مواسم).

بينما يستضيف ليفربول الثاني (89 نقطة) منافسه وولفرهامبتون، beIN SPORTS 2 PREMIUM.

وفاز ليفربول بآخر 10 لقاءات بالدوري الممتاز أمام وولفز، وحقق فيها 8 حالات نظافة شباك، منذ خسارته في الديار 0-1 في ديسمبر 2010 تحت إشراف روي هودجسون.