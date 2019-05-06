وسجل الهدف قائد الفريق، البلجيكي فينسنت كومباني من تسديدة قوية في الدقيقة 70 ليعود الفريق إلى قمة الدوري الإنكليزي، معيداً الفارق عن ليفربول إلى نقطة واحدة 95 لسيتي و94 لليفربول.

وستتجه الأنظار يوم الأحد القادم إلى المرحلة الأخيرة حيث سيقابل سيتي خارج ملعبه برايتون أما الريدز فيستقبلون على ملعبهم ولفرهامبتون.

بدوره استقر ليستر سيتي في المركز التاسع برصيد 51 نقطة.

فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا حقق فوزه الثالث عشر توالياً في الدوري، ليصبح أول فريق في تاريخ الدوري الممتاز يحقق سلسلة من 12 انتصاراً أو أكثر مرتين بحسب "أوبتا" للاحصاءات.

لكن هذا الإنجاز لا يعني الكثير بالنسبة لسيتي بل كل ما يهمه أن يخرج منتصراً الأحد من ملعب برايتون ليتوج باللقب، على أمل أن يضيف اليه أيضاً لقب مسابقة الكأس التي يخوض مباراتها النهائية ضد واتفورد في 18 الحالي، بعد أن سبق له إحراز درع المجتمع التي تسبق انطلاق الموسم وكأس الرابطة أيضاً.

أما ليفربول، الحالم بلقبه الأول في الدوري منذ 1990، فيختتم موسمه على أرضه في اليوم ذاته ضد ولفرهامبتون مع الأمل بأن يسديه برايتون خدمة مستبعدة لاسيما أنه خرج مهزوماً من مبارياته الأربع الأخيرة مع الـ"سيتيزينس"، كما أنه يخوض اللقاء دون حافز كونه ضمن بقاءه في الدوري الممتاز بتقدمه في المركز السابع عشر بفارق 5 نقاط عن كارديف سيتي الذي هبط بصحبة فولهام وهادرسفيلد الى الدرجة الأولى.

تفاصيل من اللقاء:

نهاية المباراة فوز صعب لمانشستر سيتي 1-0.

- د 88 فرصة خطيرة للتعديل يهدرها البديل النيجيري إيناتشو حين انفرد تقريباً في مرمى إيدرسون لكنها أطاح بها بعيداً.

- هدف لمانشستر سيتي د 70 القائد كومباني يفجر تسديدة قوية تمزق شباك شمايكل.

- د 69 كاسبر شمايكل ينقذ مرماه من هدف محقق بتصديه لكرة أغويرو القريبة للغاية.

- د 63 من المرات النادرة التي يهاجم فيها ليستر في الشوط الثاني وذلك عندما سدد ماديسون كرة قوية لم تسفر عن شيء.

- د 58 غاوندغان يسدد من زاوية مفتوحة كرة أرضية تمر بسلام على مرمى ليستر.

- د 53 البرتغالي سيلفا مجدداً يفضّل التسديد على تقديم تمريرة خطيرة.

- د 48 بيرناردو سيلفا يجرب حظه بتسديدة قوية مرت بجانب القائم.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0.

- د 32 رأسية هي الأخطر في اللقاء ككل لأغويرو لكن العارضة وشمايكل تعاونا على إبعادها.

- انتصف الشوط الأول، سيتي ليس خطيراً كما هي العادة، وليستر يبدو أنه قادر على اللسع إذا سنحت له الفرصة.

- د 8 فرصة خطيرة للغاية قادها ريكاردو وبمهارة عالية تخطى مدافع سيتي لابورت ثم سدد بقوة لكن كومباني تصدى لها بجسده.

- 5 دقائق على البداية، مانشستر سيتي هادئ وكأنه لا يريد أن يستعجل الهدف الأول رغم ضغط الشعور بحتمية الفوز.

- د 1 صافرة بداية المباراة من الحكم المتمرس مايك دين