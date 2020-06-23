وأفاد "الشياطين الحمر" في بيان أن ابن الـ23 عاما "وقع عقدا جديدا سيبقيه في صفوف النادي حتى حزيران/يونيو 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي".

ونشأ ماكتوميناي في صفوف أكاديمية يونايتد، وتدرج في الفئات العمرية إلى أن خاض مباراته الأولى مع الفريق الأول في العام 2017 ضد أرسنال.

وبحسب أرقام يونايتد، خاض الإسكتلندي 75 مباراة سجل خلالها ستة أهداف أبرزها الهدف البعيد المدى الذي سجله في مرمى الغريم مانشستر سيتي (2-صفر) ضمن الدوري المحلي في الثامن من آذار/مارس الماضي، قبل توقف المنافسات لفترة أكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونقل البيان عن اللاعب قوله "أنا سعيد جدا لتوقيع هذا العقد وأداء دور في مستقبل هذا الفريق (...) يونايتد هو كل ما عرفته في حياتي، وآمل في ان يظهر شغفي بالنادي على أرض الملعب في كل مرة".

وأكد اللاعب أنه سيواصل "تقديم كل ما لدي من أجل هذا النادي كلما ارتديت هذا القميص" الأحمر.

ونوه المدرب النروجي أولي غونار سولشار بالأداء الذي يقدمه ماكتوميناي، معتبرا أنه يمثل "عنصرا محوريا في خط وسطنا. يوفر التصميم، الصلابة والموهبة في اللعب، ونحن نعرف ان صفات سكوت ستكون ذات قيمة مهمة خلال الأعوام المقبلة".