



وأعلن "الشياطين الحمر" أيضاً غياب زميله في قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران لـ"بضعة أسابيع" بسبب الإصابة.

وتعرض مارتينيز المتوّج مع بلاده بلقب مونديال قطر 2022 للإصابة في الدقيقة 86 قبل أن يساعده مواطناه لاعبا إشبيلية ماركوس أكونيا وغونسالو مونتييل للخروج من الملعب قبل أن يتم وضعه على حمالة.

وجاء في بيان للشياطين الحمر: "سيغيب ليساندرو مارتينيز حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لكسر في عظمة مشط قدمه".

أما فاران فخرج عند استراحة الشوطين ليحلّ بدلاً منه هاري ماغواير.



وتشكل هاتان الإصابتان ضربة قوية لفريق المدرب الهولندي إريك تن هاخ، إذ يحتل المركز الرابع في الدوري وينافس على إحدى البطاقات المؤهلة إلى دوري الأبطال.