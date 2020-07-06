وكان الحارس الدولي الفرنسي اندفع نحو زميله وبدت عليه علامات الغضب، ليرد الأخير بحدة أيضا، ما دفع عددا من زملائهما للتدخل والفصل بينهما.

وقبيل بداية الشوط الثاني، تبادل لوريس وسون مصافحة ودية قبل العودة لأرض الملعب، بحسب ما أظهرت اللقطات التلفزيونية.