ماذا قال كازيميرو قبل مواجهة الديربي أمام مانشستر سيتي ؟ من قبل beIN SPORTS January 14, 2023 09:10 1:13 دقيقة قال البرازيلي كازيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد إن مباراة ديربي المدينة أمام مانشستر سيتي تعد من المباريات ذات التأثير على اللاعبين نفسيا ومعنويا والتي تعتبر مهمة لحصد الألقاب. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد كازيميرو -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة ديربي مانشستر محطّ الأنظار 3:04 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ريال سوسييداد وأتلتيك بيلباو 1:13 دقيقة ماذا قال كازيميرو قبل مواجهة مانشستر سيتي ؟ 0:34 دقيقة المنتخب الجزائري يحسم المواجهة أمام المنتخب الليبي 0:48 دقيقة رونالدو يزور ريال مدريد في الرياض 22:16 دقيقة شاهد وقائع حفل افتتاح "شان" الجزائر 2022 3:45 دقيقة تعرف على آخر أخبار الميركاتو الشتوي 0:25 دقيقة تغيير مواعيد مباراتي نصف نهائي خليجي 25 1:20 دقيقة كلوب يشدد على صعوبة مباراة برايتون ويهنئ صلاح 0:43 دقيقة قنواتنا ستبث مباراة سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر