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البث المباشر لمباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي اليوم الجمعة انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة سيكون حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.
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كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.
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ماذا قال غوارديولا عن مباراة الـ"سيتي" أمام نيوكاسل يونايتد؟
تقارير إخبارية نيوكاسل يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي كيفن دي بروين