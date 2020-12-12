ماذا قال سولشار وغوارديولا بعد "دربي مانشستر" ؟ من قبل beIN SPORTS December 12, 2020 10:47 0:48 دقيقة تعرّف على تقييم كل من النرويجي أولي غونار سولشار والإسباني جوسيب غوارديولا لمباراة دربي مانشستر التي انتهت بالتعادل السلبي بين "يونايتد" و"سيتي". مقابلات جوسيب غوارديولا الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد مانشستر سيتي أولي غونار سولشار -آخر الفيديوهات 2:02 دقيقة كارفاخال: "نعمل على استعادة مستوانا المعهود" 1:01 دقيقة ريال مدريد يهزم جاره أتلتيكو ويزحف نحو المقدمة 3:03 دقيقة دربي مانشستر ينتهي بلا غالب ولا مغلوب 3:04 دقيقة مرسيليا يواصل نتائجه المميزة في الـ"ليغ 1" 0:48 دقيقة فوز أول لكروتوني من بوابة سبيزيا 2:42 دقيقة إشبيلية يخطف فوزاً صعباً بالنيران الصديقة 0:32 دقيقة نيوكاسل ينتزع فوزاً صعباً من وست بروميتش 0:46 دقيقة سوانسي يتجاوز عقبة كارديف بنجاح 2:52 دقيقة اختتام فعاليات الجمعية العامة للـ"كاف" 3:02 دقيقة تعادل مثير بين فالنسيا وضيفه أتلتيك بيلباو