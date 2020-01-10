ماذا قال سولشار بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي؟ January 10, 2020 16:00 0:56 دقيقة قبل مواجهة نوريتش سيتي في الجولة الـ22 من الدوري الإنكليزي الممتاز، عبر أولي غونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد عن أسفه لخسارة الديربي أمام غريمه مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة لكنه أشاد بلاعبيه الذين يركزون على المباراة المقبلة دائماً. مقابلات مانشستر يونايتد أولي غونار سولشار -آخر الفيديوهات 3:16 دقيقة موتي: "عليّ أن أكون جاهزاً للنهائي" 0:23 دقيقة كوتروني يعود إلى الدوري الإيطالي 0:29 دقيقة الزمالك يكرم وفادة زيسكو بهدفين 0:27 دقيقة الدحيل يتأهل إلى نهائي كأس قطر 0:46 دقيقة موتي "الواعد" يُسقط فافرينكا ويصل النهائي 0:56 دقيقة ركلة جزاء صحيحة لشبيبة القبائل أمام الرجاء 0:18 دقيقة ترينت ألكسندر أرنولد أفضل لاعب في شهر ديسمبر 0:21 دقيقة يورغن كلوب مدرب الشهر في الدوري الإنكليزي 1:48 دقيقة التعادل السلبي يحسم "ديربي" الشبيبة والرجاء 2:02 دقيقة بوبانا وكولهوف يتحدّثان عن لقب زوجي "اكسون موبيل"