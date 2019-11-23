ماذا قال رياض محرز عن هدفه المميز ضد تشيلسي؟ من قبل beIN SPORTS November 23, 2019 20:45 1:31 دقيقة يعتقد النجم الجزائري رياض محرز بعد أن يتأمل المباريات التي يلعبها أن بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف، وذلك تعليقاً على هدفه اللافت في مرمى تشيلسي والذي كان سببا رئيساً لفوز سيتي 2-1. -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة كلوب يعترف بصعوبة الفوز على كريستال بالاس 0:25 دقيقة "موهبة" محرز الفذة تعدّل أوتار سيتي بهدف من بصمته 0:24 دقيقة ليستر سيتي يتمسك بالوصافة 4:16 دقيقة أرسنال يتعادل ومصير إيمري يزداد تعقيداً 3:35 دقيقة ليفربول يخطف فوزاً شاقاً من كريستال بالاس 3:48 دقيقة بايرن ميونيخ يواصل انتفاضته بعد رحيل كوفاتش 3:57 دقيقة هيغواين يعوّض غياب رونالدو ويقود يوفنتوس لفوز صعب 3:36 دقيقة فانتازي الـ"بريمرليغ" - الحلقة الرابعة 2:35 دقيقة مورينيو يتواضع وينسب الفوز الأول للاعبين 3:51 دقيقة مانشستر سيتي يتفوق على تشيلسي في قمة ملعب الاتحاد