ماذا قال رياض محرز عن مقارنته بمحمد صلاح ؟ May 29, 2020 21:25 1:15 دقيقة في حوار حصري مع قنوات beIN SPORTS قال الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي إن هدفه الدائم هو الانتصار والتتويج نظرا لشخصيته التنافسية، مضيفا أن مقارنته مع صلاح بشكل دائم هي من طبيعة الجماهير. وتحدث محرز عن السعادة التي رافقت تتويج بلاده بكأس أمم إفريقيا الصيف الماضي. رياض محرز محمد صلاح -آخر الفيديوهات 2:37 دقيقة آخر الاستعدادات واخبار عودة المنافسات في إنكلترا 0:46 دقيقة لشبونة قد تعوّض اسطنبول في استضافة نهائي "الأبطال" 0:47 دقيقة تثبيت موعد استئناف الدوري الإيطالي 3:31 دقيقة هافرتس يقود ليفركوزن للفوز على فرايبورغ 0:41 دقيقة ليفربول يواصل تحضيراته لاستئناف الموسم بحضور صلاح 3:32 دقيقة مسابقة الكأس تطلق عودة الكرة الإيطالية 1:15 دقيقة ماذا قال رياض محرز عن مقارنته بمحمد صلاح ؟ 0:50 دقيقة ماكسويل متحمس لمشروع باريس سان جيرمان 3:50 دقيقة تثبيت 11 يونيو موعدا لاستئناف الموسم 20:15 دقيقة لقاء خاص مع يوسف شيبو