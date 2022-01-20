ماذا قال رانغنيك حول استياء رونالدو بعد تبديله؟ من قبل beIN SPORTS January 20, 2022 11:19 1:01 دقيقة هذا ما قاله المدرب الألماني لفريق مانشستر يوناتيد رالف رانغنيك حول استياء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تبديله في مباراة برينتفورد. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو -آخر الفيديوهات 3:59 دقيقة آخر الأخبار والتطورات الخاصة ببرشلونة وديمبيلي 2:30 دقيقة أحد لاعبي أرسنال متهم بالحصول عمداً على إنذار 1:41 دقيقة مواجهة مرتقبة بين سيراليون وغينيا الاستوائية 2:19 دقيقة موريتانيا من أجل الفوز على مالي 2:52 دقيقة المنتخب التونسي يواجه غامبيا في ظرف استثنائي 2:55 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين كوت ديفوار والجزائر 3:44 دقيقة هل تعقدت وضعية ديمبيلي مع برشلونة؟ 1:01 دقيقة ماذا قال رانغنيك حول استياء رونالدو بعد تبديله؟ 2:09 دقيقة قرار تاريخي في رياضة البادل 1:04 دقيقة عبد الرحمن: "كنا نتمنى الفوز والبقاء في البطولة"