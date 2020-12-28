ماذا قال أنور الغازي بعد التعادل مع تشيلسي؟ من قبل beIN SPORTS December 28, 2020 21:21 1:07 دقيقة ساهم أنور الغازي بتعادل فريقه أستون فيلا 1-1 ضد تشيلسي ضمن المرحلة 16 من الدوري الإنكليزي الممتاز الإثنين. مقابلات تشيلسي أستون فيلا أنور الغازي -آخر الفيديوهات 1:40 دقيقة برشلونة يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد 0:19 دقيقة تشيلسي يكتفي بالتعادل أمام أستون فيلا 3:06 دقيقة السد يتعادل مع قطر 2:13 دقيقة ليستر يفلت من الهزيمة 0:37 دقيقة تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي بسبب كورونا 4:04 دقيقة المصري نادر يطمح إلى التألق مع فينيكس صنز 3:16 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 15 2:53 دقيقة تشيلسي يسعى لتصحيح أوضاعه والفوز على أستون فيلا 2:34 دقيقة إيفرتون يحل ضيفاً على مانشستر سيتي في قمة مرتقبة 0:31 دقيقة منتخب تونس يصعد لأمم إفريقيا تحت 20 عاماً