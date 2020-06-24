أحمد النفيلي

قدم ليفربول أمسية ولا أروع وحقق فوزاً عريضاً ومقنعاً على ضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف دون رد مساء الأربعاء في إطار الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ودخل ليفربول المباراة باحثاً عن فوز يقربه خطوة إضافية من حصد لقب الدوري الإنكليزي والذي طال غيابه عن خزائن الريدز، وشهدت المباراة اكتمال القوة الضاربة لأصحاب الأرض بعودة محمد صلاح وأندرو روبرتسون.

وسريعاً ما سيطر ليفربول على المباراة بإحرازه الهدف الأول عن طريق ظهيره الأيمن ترينت الكسندر أرنولد في الدقيقة 23 قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 44، ثم سجل فابينيو الهدف الثالث في الدقيقة 55، وفي الدقيقة 69 اختتم ساديو ماني مهرجان الأهداف بتسجيلة الهدف الرابع.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 86 نقطة ليصبح قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب النسخة الحالية من البريميرليغ، إذ سيتوج مباشرة إذا فشل مانشستر سيتي في الفوز على مستضيفه تشيلسي غداً الخميس.

من جانبه تجمد رصيد كريستال بالاس عند 42 نقطة واصبح معرضاً جداً لفقدان مركزه التاسع.

أبرز أحداث المباراة الدقيقة 69 - إبداع من ليفربول في الهجمات المرتدة ، لاعبو أصحاب الأرض ينقضون على الكرة وينطلقون في هجمة معاكسة سريعة وصلت لصلاح الذي مرر الكرة بشكل خاطف ومتميز لماني فانفرد الدولي السنغالي ولم يتوان في إيداعها في المرمى مسجلاً الهدف الرابع في أمسية ممتعة لليفربول الذي أصبح على أعتاب اللقب الأول له في الدوري منذ 30 عاماً. الدقيقة 55- إعصار ليفربول يستمر وفابينيو يواصل تألقه ويحرز ثالث الأهداف من تسديدة صاروخية سكنت شباك كريستال بالاس على يسار الحارس الويلزي هينيسي. الدقيقة 53 - تحكم كامل لليفربول في إيقاع اللعب وكما تفوق أصحاب الأرض في الهجمات المنظمة أبدعوا أيضاً في الهجمات المرتدة، كرة انقطعت من بديل كريستال بالاس ماكس ماير وذهبت إلى صلاح الذي مررها إلى روبرتسون فسدد الأخير كرة مباشرة ذهبت فوق العارضة بسنتيمترات قليلة. الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني نهاية الشوط الأول على وقع تقدم مستحق للريدز بهدفين دون رد الدقيقة 44 - محمد صلاح يسجل .. فابينيو مرر كرة رائعة لصلاح المنطلق من الجهة اليمنى فاستلم الأخير بمهارة فائقة وانفرد بالمرمى ووضع الكرة بثقة معلناً ثاني أهداف ليفربول. هدف محمد صلاح هو رقم 17 له هذا الموسم في الدوري الإنكليزي الممتاز ورقم 73 له بشكل عام في 114 مباراة خاضها في البطولة إلى الآن. الدقيقة 37 - حصار ليفربول يتواصل لكريستال بالاس بفضل تحركات الثلاثي صلاح وماني وفيرمينو ومجدداً كاد الـ"ريدز" أن يضاعف النتيجة عن طريق فينالدوم الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء ذهبت لخارج الملعب. الدقيقة 28 - ليفربول كاد أن يحرز الهدف الثاني عندما سدد هندرسون كرة رائعة ارتطمت بالقائم الأيمن لحارس كريستال بالاس. الدقيقة 23 - الحل التهديفي أتى أخيراً من ترينت الكسندر أرنولد الظهير الأيمن المتألق مع ليفربول والذي انبرى لركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء وضعها بتمكن واقتدار لتذهب الكرة إلى شباك حارس كريستال بالاس هينيسي معلنة أول أهداف المباراة. الدقيقة 16 - ماني بمهارة رائعة مرر الكرة بكعبه إلى فيرمينو الذي توغل وسددها مباشرة انقض عليها بمهارة حارس كريستال بالاس اللندني، واين هينيسي. الدقيقة 15 - ضربة قوية لقدرات كريستال بالاس الهجومية عندما اضطر مدرب الفريق روي هودجسون أن يخرج مهاجمه الإيفواري الدولي ويلفريد زاها للإصابة ويدفع بلاعب الوسط ماكس ماير بدلاً منه. الدقيقة 8- ليفربول يبدأ سريعاً بشن هجماته من الجانب الأيمن، صلاح يمهد الكرة لفيرمينو الذي لعبها لفابينيو انتهت عند هندرسون الذي رفعها ووصلت في النهاية للهولندي الدولي فينالدوم سددها الأخير وهو قريب جداً من المرمى إلى خارج الملعب. الدقيقة الأولى - حكم اللقاء مارتن أتكينسون يطلق صافرة البداية للقاء المرتقب.

تشكيلة الفريقين

ليفربول

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Here's how we line-up to take on @CPFC back at Anfield tonight 💪 — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 24, 2020

كريستال بالاس