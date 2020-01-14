ليفربول يواصل سيطرته بمزيد من الأرقام القياسية January 14, 2020 11:12 3:16 دقيقة إلى جانب تميزه واحتلاله صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز، لم يتوقف ليفربول عن تحقيق المزيد من الأرقام القياسية. تقارير إخبارية ليفربول يورغن كلوب محمد صلاح -آخر الفيديوهات 1:32 دقيقة تعيين سيتين مدرباً لبرشلونة يتصدّر عناوين الصحف 12:14 دقيقة موجز الأخبار 0:47 دقيقة برشلونة يحقق إيرادات قياسية خلال عام 2019 0:28 دقيقة الأشياء العشرة التي ينبغي معرفتها عن مدرب برشلونة 2:13 دقيقة دخان الحرائق يجبر شارابوفا على الانسحاب 1:47 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:01 دقيقة الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 19 0:31 دقيقة بارتي تستعيد إيقاعها بصعوبة 1:12 دقيقة ليبرون يُسقط فريقه السابق ويحلق مع ليكرز 3:42 دقيقة رسميا: برشلونة يقيل مدربه فالفيردي ويعين سيتين