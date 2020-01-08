ليفربول يهنئ نجمه ساديو ماني بفوزه بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 من قبل beIN SPORTS January 8, 2020 14:20 0:51 دقيقة ليفربول هنّأ نجمه السنغالي ساديو ماني بالجائزة عارضا بعضا من أهدافه ولقطاته في الحساب الرسمي للريدز في تويتر. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة محمد صلاح يهنئ ساديو ماني والاتحاد المصري 0:25 دقيقة رياض محرز يهنئ ماني 0:51 دقيقة ليفربول يهنئ نجمه ساديو ماني 2:40 دقيقة السنغالي ساديو ماني صنع من نفسه بطلا بإرادته 1:24 دقيقة الجزائر تنال نصيب الأسد من الجوائز 2:07 دقيقة ستان فافرينكا في لقاء خاص مع beIN SPORTS 3:32 دقيقة لقاء خاص مع اللاعب فيليب كراينوفيتش 11:37 دقيقة موجز الأخبار 3:35 دقيقة لقاء خاص مع اللاعب أندريه روبليف 0:44 دقيقة كأس المحترفين - نادال يضع إسبانيا في ربع النهائي