حسم ليفربول مواجهة "ديربي إنكلترا" أما غريمه مانشستر يونايتد وفاز عليه بهدف نظيف، اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

سجل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في الدقيقة (14) ومحمد صلاح (90+3) هدفي ليفربول.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 64 نقطة في الصدارة، موسعاً الفارق مع ملاحقه مانشستر سيتي إلى 16 نقطة مع مباراة أقل للريدز، فيما بقي يونايتد في المركز الخامس وله 34 نقطة بفارق 5 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

- نهاية المباراة بفوز مستحق لليفربول الذي استغل تعثر ملاحقيه مانشستر سيتي وليستر سيتي ووسع الفارق في صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز.

(90+3) - هجمة مرتدة سريعة يقودها المصري محمد صلاح ويتمكن من تسجيل الهدف الثاني لليفربول والأول له في شباك مانشستر يونايتد.

(80) - مانشستر يونايتد أفضل في الشوط الثاني لكن دون خطورة كبيرة، فيما اعتمد ليفربول سياسة التحفظ الدفاعي والارتداد الهجومي السريع معوّلاً على سرعة الثلاثي صلاح - ماني وفيرمينو.

- استفاقة نسبية لمانشستر يونايتد الذي بدأ في كسب معركة وسط الميدان خاصة بعد خروج تشامبرلاين واستبداله بأدم لالانا في تشكيلة ليفربول.

(63) - ساديو ماني يقود هجمة مرتدة لأصحاب الأرض لكن الدولي السنغالي اختار اللعب الفردي على التمرير لفيرمينو البعيد من الرقابة وأهدر فرصة حقيقية لمضتعفة النتيجة.

(59) - الفرنسي أنطوني مارسيال يهدر أخطر فرص يونايتد حيث لم يستثمر موقعه القريب من المرمى وسدّد كرة قوية برعونة كبيرة فوق أخشاب أليسون.

(57) - البرازيلي فريد ينطلق في مساحة مفتوحة ويقترب من مرمى أليسون لكن تسديدته جانبت المرمى.

(48) - القائد جوردان هندرسون يطلق قذيفة قوية أدركها دي خيا بصعوبة ثم أبعدها القائم.

(47) - بداية قوية من ليفربول في الشوط الثاني حيث مرّر روبيرتسون لصلاح في مكان مناسب لكن الدولي المصري لم يفلح في التعامل معها وفوت فرصة كبيرة لتسجيل الهدف الثاني.

- نهاية الشوط الأول بتفوق مستحق لليفربول الذي فرض هيمنة مطلقة على مجرياته واستطاع الحد من أسلحة مانشستر يونايتد الذي اكتفى بالدفاع.

(45) - صلاح يقود هجمة مرتدة لليفربول ثم يمرّر لساديو مانيه الذي اتفرد بدي خيا وسدّد لكن الحارس الدولي الإسباني تصدى ببراعة وأبعد الكرة إلى الركنية.

(44) - اليافع البرازيلي بيريرا يجد مساحة للتسديد لكن محاولته وجدت أليسون في المكان المناسب.

(40) - أول فرصة خطرة لمانشستر يونايتد على مرمى أليسون كانت من عرضية مارسيال للظهير بيساكا الذي مررها للبرازيلي أندرياس بيريرا الذي فوّت الكرة وأهدر فرصة ثمينة لإدراك التعادل.

(35) - تشامبرلاين يمرّر كرة بينية ذكية لفينالدوم الذي وجد نفسه وجهاً لوجه مع دي خيا وضاعف النتيجة للحمر قبل أن يتدخّل حكم الخط ويلغي الهدف بداعي التسلل على الدولي الهولندي.

(26) - محمد صلاح ينطلق سريعاً على الجهة اليسرى لدفاع يونايتد ويمرّر لفيرمينو الذي أخطأ في التسجيل.

(24) - فان دايك يرتكب خطأ على دي خيا، لكن الحكم ييطلب استمرار اللعب لتصل الكرة إلى فيرمينو الذي سجل الهدف الثاني غير أن لاعبي يونايتد طالبو بالرجوع لتقنية الـ VAR التي أثبتت وجود خطأ ضد مدافع ليفربول وألغي الهدف.

(20) - ليفربول يبسط سيطرته على المباراة ومانشستر يونايتد عاجز على الخروج بالكرة من مناطقه.

(14) - فان دايك يرتقي فوق الجميع ويمنح ليفربول هدف التقدم من رأسية قوية ومتقنة عجز دي خيا عن إيقافها.

(9) - رأسية ساديو مانيه تجانب مرمى دي خيا في أول ظهور هجومي حقيقي للفريق المضيف.

- القمة متوازنة ولا أفضلية لأحد الفريقين مع انطلاق المواجهة.

- بين أمنيات ليفربول بتحقيق فوز يقرّبهم من حلم التتويج المجيد وتطلعات يونايتد بإلحاق الهزيمة الأولى بغريمه الأزلي، تنطلق مواجهة ديربي إنكلترا.

تشكيلة ليفربول

🔴 TEAM NEWS 🔴



Our line-up to face @ManUtd 👊 — Liverpool FC (@LFC) January 19, 2020

تشكيلة مانشستر يونايتد

🚨 TEAM NEWS 🚨



Here's your #MUFC starting XI for #LIVMUN... — Manchester United (@ManUtd) January 19, 2020

يستقبل ليفربول غريمه مانشستر يونايتد وعينه على تحقيق فوز جديد يعزّز به صدارته ويقربه من تحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 30 عاماً، فيما سيحاول الشياطين الحمر عرقلة المتصدر الاقتراب من المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم عبر beIN SPORTS HD2 في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

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