ووقع الفرعون على هدفيه بالدقائق 11، و40، بينما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد هاري كاين 70.

وصار رصيد الريدز 19 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 26 في المركز الرابع خلف نيوكاسل بفارق نقطة واحدة.

وهي أول ثنائية لمحمد صلاح في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم.

كما سجل في 4 مباريات متتالية مع ليفربول في جميع المسابقات لأول مرة منذ اكتوبر 2021.

وشارك محمد صلاح بـ19 هدفاً هذا الموسم بعد 20 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم (14 هدفاً + 5 تمريرات حاسمة).

وسجل محمد صلاح الآن في 24 ملعبًا مختلفًا خارج ملعب ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز؛ فقط روبي فاولر ومايكل أوين (كلاهما 25) تخطا هذا الرقم مع الريدز في المسابقة.