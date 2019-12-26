تغطية: فراس بن أحمد

وسجل كل من البرازيلي فيرمينيو (31 و74) وجيمس ميلنر من ركلة جزاء (71) وترينت ألكسندر أرنولد (78) رباعية زملاء المصري محمد صلاح.

وحقق ليفربول فوزه التاسع على التوالي والسابع عشر في 18 مباراة هذا الموسم، كما هو الفوز الـ26 في آخر 27 مباراة (تعادل واحد) في الـ"بريميرليغ".

ورفع فيرمينو غلته إلى ستة أهداف في الدوري هذا الموسم وتسعة على التوالي خارج القواعد في مختلف المسابقات آخرها قبل مباراة اليوم، هدف الفوز بلقب مونديال الأندية في الدوحة على حساب فلامينغو البرازيلي بعد التمديد.

في المقابل، رفع ألكسندر أرنولد رصيده من التمريرات الحاسمة إلى 20 منذ انطلاق الموسم، أكثر من أي لاعب آخر.

ويحتل ليفربول، المنقوص من مباراة أمام وست هام يونايتد، ريادة الترتيب بـ52 نقطة وبفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي، الوصيف.

مباراة ليفربول و ليستر سيتي - الأهداف والتفاصيل

نهاية المباراة بفوز كبير لفريق ليفربول على ليستر سيتي 4-صفر

78: أرنولد يطلق رصاصة الرحمة على فريق ليستر سيتي بتسجيل الهدف الرابع (4-صفر)

75: البرازيلي فيرمينيو يسجل الهدف الثالث لليفربول وهدفه الشخصي الثاني في المباراة (3-صفر)

71: جيمس ميلنر يسجل الهدف الثاني من علامة الجزاء (2-صفر)

70: ركلة جزاء لفريق ليفربول بعد لمس المدافع التركي شالار سوينجو الكرة باليد

54: فيرمينيو يضيع فرصة الهدف الثاني بطريقة غريبة

53: كرة محمد صلاح مرت فوق العارضة

عودة الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على ليستر بهدف لصفر

33: شمايكل يواصل تقديم عروضه الجيدة ويقف حاجزاً أمام مانيه لتسجيل الهدف الثاني

ألكسندر أرنولد، اللاعب الأكثر صنعاً للأهداف في الدوري الإنكليزي هذا الموسم بـ19 تمريرة حاسمة.

31: البرازيلي فيرمينيو برأسية متقنة يفتتح التسجيل لكتيبة الألماني يورغن كلوب (1-صفر)

15: الخط الخلفي لفريق ليستر يواصل المعاناة والارتباك بسبب الضغط الرهيب لرفاق محمد صلاح

11: المصري محمد صلاح يتجاوز حارس ليستر ويضيع طريق الشباك

10: ليستر سيتي يتدارك بدايته المتواضعة وينطلق في شن حملاته على حصون ليفربول

2: السنغالي ساديو مانيه أساء التعامل مع كرة في طريقها إلى شباك أصحاب الأرض

1: أول تهديد لحصون ليستر سيتي: تصويبة أرنولد ردّها شمايكل الإبن بصعوبة

بداية قمّة ليستر سيتي وليفربول على أرض استاد كينغ باور

التشكيلة الأساسية للفريقين: ليستر سيتي - ليفربول