وافتتح الفرعون النتيجة في الدقيقة 20، ثم أضاف البرازيلي فابينيو الثاني 50، قبل أن يختتم النجم السنغالي ساديو مانيه الثلاثية بهدف في الدقيقة 90+2.

وصار رصيد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب 10 نقاط وتساوى في الرصيد مع مانشستر يونايتد وتشيلسي، مقابل توقف رصيد ليدز عند نقطتين فقط دون أن يحقق أي فوز إلى الآن وفي المركز السابع عشر.

وحافظ ليفربول الساعي إلى استعادة لقب الدوري المحلي من جاره مانشستر سيتي، على سجله خاليا من الهزائم في 14 مباراة توالياً امتداداً من الموسم الماضي، بينها خمسة انتصارات توالياً خارج ملعبه. كما لم يخسر أيضاً في 33 مباراة توالياً شهدت مشاركة الثنائي الدفاعي الهولندي فيرجيل فان دايك والكاميروني جويل ماتيب أساسيين جنبا إلى جنب.

وفي غياب البرازيلي المصاب روبرتو فيرمينو شارك البرتغالي ديوغو جوتا بديلاً عنه في صفوف ليفربول.



تفاصيل المباراة:

- نهاية المباراة بفوز ليفربول 3-0.

- 90 +2 أخيراً الحظ يبتسم لساديو مانيه الذي دون على الهدف الثالث من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد استقبال مميز لتمريرة تياغو ألكنتارا والتفاف مهاري رائع لساديو.

- الحكم يضيف 8 دقائق كوقت بدل من ضائع.

- د 83 كرة رائعة من باتريك بامفورد كادت أن تسقط خلف أليسون المتقدم لكن الأخير أنقذ الموقف.

- د 80 مرة جديدة يهدر مانيه فرصة محققة للغاية لكن هذه المرة ببراعة من دفاع ليدز.

- د 79 هندرسون يسدد كرة قوية يرتمي عليها بنجاح حارس ليدز ميسلي.

- ربع ساعة على نهاية المواجهة، اللعب مفتوح والفرص تتوالى من الجانبين خصوصاً من لاعبي الريدز.

- د 60 الحكم يشهر البطاقة الحمراء بشكل مباشر لبديل ليدز الهولندي باسكال ستريك لتدخله العنيف على هيرفي إيليوت.

- د 50 متوسط ميدان ليفربول، البرازيلي فابينيو يوقع على الهدف الثاني من متابعة على خط الـ6.

- بداية الشوط الثاني.

- نهاية الشوط الأول بتقدم مستحق لليفربول 1-0.

- د 26 النجم السنغالي ساديو مانيه يضيع فرصة لا تصدق أمام المرمى الخالي.

- د 20 صلاح يفتتح التسجيل لليفربول بهدف ممتاز من متابعة داخل منطقة الجزاء بيسراه والتمريرة الحاسمة من أرنولد.

- انتظر ليفربول حتى الدقيقة 15 ليصنع فرصة حقيقية على مرمى ليدز، من خلال كرة ساقطة أرسلها صلاح لديوغو جوتا لعبها الأخير مقصية وقف لها الحارس الفرنسي ميسلير بالمرصاد.

-05 الإسباني رودريغو هدد مرمى ليفربول بكرة خطرة للغاية أبعدها ببسالة أليسون.

- 01 الحكم كريغ باوسون يطلق صافرة بداية المباراة.

- بعد فوزه ذهابًا وإيابًا في الدوري أمام ليفربول في موسم 2000-2001، لم يفز ليدز في آخر 8 مباريات أمام الريدز في الدوري الممتاز (3 تعادلات و5 هزائم).