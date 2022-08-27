وسجل أهداف الريدز: الكولومبي لويس دياز ثنائية 3-85، هارفي إليوت 6، ترنت ألكساندر-أرنولد 28، البرازيلي فيرمينو ثنائية أيضاً 31، 62، وقلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك 45، ولاعب الفريق الضيف كريس ميفام بالخطأ في مرمى فريقه 46 واختتم السيرك فابيو كارفالهو 80.

وعادل ليفربول الرقم القياسي للدوري الممتاز المسجل باسم غريمه مانشستر يونايتد الفائز على إيبسويتش 9-صفر عام 1995 ثم على ساوثمبتون بالنتيجة ذاتها العام الماضي، وليستر سيتي الذي تغلب على ساوثمبتون 9-0 أيضاً عام 2019.

أصبح روبرتو فيرمينو ثالث لاعب في ليفربول يشارك في خمسة أهداف ضمن مباراة واحدة بالدوري الإنكليزي الممتاز (هدفان ، 3 تمريرات حاسمة)، بعد محمد صلاح ضد واتفورد في مارس 2018 ولويس سواريز ضد نورويتش في ديسمبر 2013.

وكان ليفربول قد حقق هذه النتيجة على حساب كريستال بالاس في 12 سبتمبر 1989.

وهذا أول انتصار لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب بعد تعادلين وخسارة فوصل رصيده إلى 5 نقاط، أما بورنموث فتوقف رصيده عند 3 نقاط.