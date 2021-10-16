وشهدت المباراة تألق نجم الريدز الفرعون المصري محمد صلاح بتمريرة حاسمة "آسرة" لزميله السنغالي ساديو ماني الذي دون الهدف الأول مبكراً في الدقيقة 9.

ساديو ماني يصبح ثالث لاعب يبلغ 100 هدف في الدوري الإنكليزي الممتاز دون أن يكون أي منها من ركلة جزاء بعد ليس فرديناند وايميل هيسكي.

قبل أن يوقع صلاح على الهدف الرابع بمهارة فردية رائعة وباتت معتادة منه في الدقيقة 54.

وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينو هاتريك 37، 52، و90+1.

وبهذا الهدف عادل صلاح الرقم القياسي لعدد الأهداف للاعب إفريقي في الدوري الإنكليزي الممتاز المسجل باسم ديدييه دروغبا برصيد 104 أهداف.

وسجل محمد صلاح في 8 مباريات متتالية في جميع المسابقات لأول مرة في مسيرته مع ليفربول، كما أنه بات أول لاعب يسجل في 8 مباريات متتالية في جميع المسابقات مع ليفربول منذ دانييل ستوريدج في فبراير 2014.

وبات في رصيد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب، الوحيد الذي لم يخسر بعد هذا الموسم، 18 نقطة في صدارة الترتيب وبفارق نقطتين عن تشيلسي الذي سيحل ضيفاً على برينتفورد اليوم، فيما توقف رصيد واتفورد عند النقطة 7.

وثأر ليفربول بأفضل طريقة لخسارته المذلّة على أرض واتفورد بثلاثية نظيفة في شباط/فبراير الماضي.

وغاب عن "الحمر" البرازيليان، حارسه أليسون بيكر ولاعب وسطه فابينيو، لاكمال حجرهم الصحي في إسبانيا استعداداً لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، وذلك بعد عودتهم من بلادهم اثر المشاركة في تصفيات مونديال 2022. دفع