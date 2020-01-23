تغطية: فراس بن أحمد

وسجل كل من "القائد" جوردان هندرسون (8) والبرازيلي فيرمينيو هدفي ليفربول فيما دوّن المكسيكي راؤول خيمينيز الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 51.

ويحتل ليفربول الصدارة بـ67 نقطة فيما يأتي وولفرهامبتون في المركز السابع بـ34 نقطة.

ولم يعرف فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الهزيمة في الـ"بريميرليغ" مقابل 22 انتصاراً وتعادل وحيد.



مباراة ليفربول / وولفرهامبتون - التفاصيل والأهداف

نهاية المباراة بفوز ليفربول على وولفرهامبتون 2-1.

84: البرازيلي فيرمينيو يستغل تمريرة هندرسون ويسجل الهدف الثاني لرفاق صلاح (2-1)

82: تألق استثنائي من الحارس البرتغالي باتريسيو أمام البرازيلي فيرمينيو

70: المصري محمد صلاح يواصل اهدار الفرص

68: خيمينيز، مصدر ازعاج دائم لفريق ليفربول، ينفرد بالبرازيلي أليسون لكن الأخير ببراعة كبيرة يغلق الزاوية ويصد تسديدة المكسيكي.

64: الإسباني أداما تراوري يتوغل ويصوب إلا أن الحارس أليسون في المكان المناسب

51: عمل جماعي مميز يختتمه المكسيكي خيمينيز بهدف في شباك ليفربول (1-1)

47: تصويبة قوية لـ"محمد صلاح" داخل المنطقة ردّها البرتغالي باتريسيو بصعوبة

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم كتيبة يورغن كلوب على أبناء المدرب نونو إسبيريتو سانتو بهدف دون مقابل سجله القائد جوردان هندرسون في الدقيقة الثامنة.

45 (+2): محمد صلاح يخترق حصون وولفرهامبتون ويصوب لكن الحارس البرتغالي روي باتريسيو يتألق في ابعادها.

38: المكسيكي راؤول خيمينيز يراوغ ويحاول ركن الكرة في الزاوية الضيّقة إلا أن كرته مرت بجانب مرمى الحارس أليسون.

33: السنغالي ساديو مانيه، أفضل لاعب في افريقيا 2019، يخرج مصاباً والياباني مينامينو، الوافد الجديد، يدخل أرض الملعب بدلاً منه.

18: المصري محمد صلاح يتلاعب بمدافعين لكن تصويبته أبعدها المغربي رومان سايس

11: كاد فريق وولفرهامبتون أن يدرك التعادل من رأسية الايرلندي مات دوهيرتي

08: ليفربول يفتتح التسجيل من رأسية "القائد" جوردان هندرسون (1-صفر)

بداية مواجهة الجولة 24 من الدوري الإنكليزي على أرضية ملعب مولينيو

التشكيلة الأساسية للفريقين:

ليفربول

🔴 TEAM NEWS 🔴



Our line-up to face @Wolves tonight 👊 — Liverpool FC (@LFC) January 23, 2020

وولفرهامبتون