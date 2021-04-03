وواصل حامل اللقب ليفربول استفاقته في الدوري بتغلبه بثلاثية نظيفة على مضيفه أرسنال، في المرحلة الثلاثين من المسابقة.



وسجل ثلاثية الريدز البرتغالي ديوغو جوتا (64 و82) والمصري محمّد صلاح (68).

ورفع ليفربول رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 42 نقطة في المركز التاسع.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 64، بعدما أرسل ألكسندر أرنولد عرضية متقنة تابعها جوتا رأسية قوية في الشباك.

وأضاف رجال المدرب الألماني يورغن كلوب الهدف الثاني في الدقيقة 68، بعدما أرسل البرازيلي فابينيو بينية لصلاح المنطلق في الجهة اليمنى فتخطى الدفاع وسدد كرة زاحفة من داخل منطقة الجزاء مرت من بين قدمي الحارس وهزت الشباك.

وأطلق ليفربول رصاصة الرحمة على أرسنال في الدقيقة 82 بتسجيله الهدف الثالث، بعدما مرر صلاح كرة إلى السنغالي ساديو مانيه داخل منطقة الجزاء، ليتركها إلى جوتا الذي سدد مباشرة في المرمى.

ويلتقي ليفربول الثلاثاء مع مضيفه ريال مدريد الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي مباراة أخرى، استعاد ليدز يونايتد نغمة الانتصارات بعد خسارتين وتعادل، بفوز صعب على ضيفه شيفيلد يونايتد 2-1.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق جاك هاريسون (12)، قبل أن يدرك بين أوسبورن التعادل لشيفيلد مع نهاية الشوط الأول (45+2).

لكن ليدز اقتنص النقاط الثلاث في الشوط الثاني بخدمة من فيل جاكيليكا الذي سجل خطأ في مرماه (49).

