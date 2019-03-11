حقق ليفربول فوزاً مهماً على بيرنلي 4-2، اليوم الأحد، في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز، ليكثف الضغط على المتصدر مانشستر سيتي.

سجل أشلي وستوود (6) والأيسلندي جوهان غودموندسون (90+1) هدفي بيرنلي، فيما جاءت رباعية ليفربول عبر البرازيلي فيرمينيو في مناسبتين (19 و67) والسنغالي ساديو مانيه (29 و90+3).

رفع ليفربول رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف سيتي المتصدر، فيما تجمّد رصيد بيرنلي عند 30 نقطة في المركز السابع عشر.

نهاية المباراة بفوز مستحق لليفربول

90+3 - ساديو مانيه يتلاعب بالحارس هيتون ويسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لليفربول.

90+1 - بيرنلي يضيف الهدف الثاني عبر الأيسلندي جوهان غودموندسون.

- أهم الفرص التي أتيحت لمحمد صلاح جاءت إثر تمريرة من ساديو مانيه سددها النجم المصري مخادعة تفطّن لها هيتون وتصدى.

- هجمة منسقة يبدأها فيرمينيو ويوصل على إثرها الكرة للمنطلق على الجهة اليمنى ألكسندر أرنولد الذي استلمها بنجاح ومرّرها عرضية مثالية لساديو مانيه الذي وجد نفسه أمام شباك خالية لكنه فشل في التسجيل واعتلت محاولته المرمى.

- تنفست جماهير ليفربول الصعداء بعد تسجيل الهدف الثالث الذي قرّب الفريق من حصد العلامة الكاملة للاستمرار في القتال على اللقب.

67 - الحارس توم هيتون يعيد الكرة بالخطأ ويهديدها لصلاح الذي انطلق سريعاً باحثاً عن هدفه الثامن عشر في الدوري، لكن دفاع بيرنلي تدخل وأبعد الكرة لكنها تهادت أمام فيرمينيو الذي لم يجد صعوبة في إضافة الهدف الثالث لفريقه والثاني له.

- الشوط الثاني بدأه ليفربول بقوة محاولاً تفادي البداية السيئة للأول، حيث كثف رجال كلوب من المحاولات على مرمى هيتون وكانت أبرز الفرص تلك صنعها مانيه لفيرمينيو لكن الأخير فشل في التمرير لصلاح فضاعت فرصة مهمة لتسجيل الهدف الثالث.

- عاني ليفربول مع بداية المباراة وتلقى هدفاً مفاجئاً لكن ذلك لم يثن زملاء صلاح على العودة في المواجهة وتسجيل هدفين أنهوا بهما الشوط الأول متفوقين 2-1.

- حاول صلاح من تسديدة مخادعة بيسراه جانبت مرمى الحارس هيتون.

29 - سيطرة ليفربول كان لابد لها أن تثمر عن أهداف لمصلحة رجال المدرب الألماني يورغن كلوب الذين استطاعوا تسجيل الهدف الثاني عبر تسديدة السنغالي ساديو مانيه.

- بعد الهدف سيطر ليفربول بالطول والعرض على المواجهة مقابل غياب شبه تام لبيرنلي قليل الحيلة.

19 - مرة أخرى يتمكن صلاح من إيصال الكرة لفيرمينيو الذي لم يجد صعوبة في تسجيل هدف التعادل للريدز.

- أول ظهور هجومي لليفربول كان من تمريرة ممتازة من صلاح لفيرمينيو الذي استلمها بثبات وسدّدها باتجاه المرمى لكنها اصطدمت بالدفاع وتحوّلت إلى الركنية.

- لاعبي ليفربول يطالبون بإلغاء الهدف لوجود خطأ على الحارس أليسون بيكر.

6- آشلي وستوود يصدم أنفيلد ويسجل الهدف الأول لبيرنلي بعد تلقيه الكرة من ركلة ركنية.

- بعد تعادل المرحلة الماضية أمام الجار إيفرتون وخسارة الصدارة لمصلحة مانشستر سيتي، سيحاول ليفربول تحقيق الفوز للضغط على فريق غوارديولا الفائز السبت على واتفورد 3-1.

تشكيلة ليفربول