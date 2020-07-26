ويدين رفاق المصري محمد صلاح بفوزهم إلى كل من الهولندي فيرجيل فان ديك (38) والبلجيكي ديفوك أوريجي (59) والسينغالي ساديو مانيه (89) في المقابل سجل دوايت غايل هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة الأولى من زمن المواجهة.

وأنهى ليفربول الموسم بحصد 99 نقطة وبفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه بينما احتل نيوكاسل المركز 13 وله 44 نقطة.

وفي باقي المواجهات، استغل توتنهام خسارة ولفرهامبتون لينتزع منه المركز السادس بفارق الأهداف وبالتالي بطاقة الدوري الأوروبي "يوربا ليغ" بتعادله مع مضيفه وجاره كريستال بالاس 1-1.

وافتتح هاري كاين التسجيل لسبيرز عندما وصلته الكرة من الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو داخل المنطقة أسكنها على يسار الحارس (13)، وأدرك الغاني جيفري شلوب التعادل لبالاس بعد أن وصلته عرضية على باب المرمى من الغاني جوردان أيو سددها قوية داخل الشباك (53).

ورغم فوزه على إيفرتون 3-1، إلا أن بورنموث غادر دوري الأضواء بعد أن احتل المركز 18 برصيد 34 نقطة.

وانتصر ساوثهامبتون على شيفيلد يونايتد 3-1 وبرايتون على مضيفه بيرنلي 2-1.

