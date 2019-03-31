خطف ليفربول فوزاً مثيراً أمام ضيفه توتنهام وتفوق عليه 2-1، اليوم الأحد، في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

سجّل البرازيلي روبيرتو فيرمينو (16) ومحمد صلاح (90) هدفي ليفربول، فيما سجل البرازيلي لوكاس مورا هدف توتنهام في الدقيقة 70.

رفع ليفربول رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة مؤقتاً بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة أمام جاره مانشستر يونايتد، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 61 نقطة في المركز الثالث.

تفاصيل المباراة

نهاية المواجهة بفوز صعب وثمين لليفربول الذي استعاد الصدارة ولو مؤقتاً من مانشستر سيتي.

- محمد صلاح يتسبّب في الهدف الثاني لليفربول إذ أن رأسيته اصطدمت بألدرفايرلد وعانقت الشباك.

- رد ألكسندر أرنولد بتسديدة قوية ومتقنة تفطّن لها الحارس هوغو لوريس وأبعدها بصعوبة.

70 - البرازيلي لوكاس مورا يدرك التعادل لتوتنهام ويصدم الجميع في ملعب أنفيلد.

- هجمة مرتدة وصلت على إثرها الكرة لمحمد صلاح الذي وضع نفسه في وضعية مثالية للتسجيل لكن محاولته اعترضها لمدافع البرلجيكي ألدرفايرلد.

56 - في أول ظهور فعلي لهاري كين سدد بقوة نحو المرمى لكن أليسون أعادها بصعوبة أمام الدنماركي إيركسون الذي أبعد الدفاع محاولته.

- انطلق الشوط الثاني بهدوء نسبي من الجانبين، فليفربول يبحث بحذر عن تسجيل الهدف الثاني، وتوتنهام يتقدم باحتشام باحثاً عن هدف التعادل.

نهاية الشوط الأول بتفوق ليفربول بهدف نظيف سجله روبيرتو فيرمينو، في مقابل عجز تهديفي مفزع لتوتنهام رغم وجود أهم وأبرز لاعبيه.

- رد ليفربول كاد أن يكون قاسياً بأقدام السنغالي ساديو مانيه الذي سدّد بمهارة عالية لكنه أخطأ الهدف.

- أول ظهور هجومي لتوتنهام بعد الهدف كان من تسديدة رائعة من ديلي آلي اعتلت مرمى أليسون بقليل.

- ألكسندر أرنولد يلعب ركلة ركنية مخادعة كادت أن تخدع لوريس لكن القائم ناب عنه وأبعدها.

- ليفربول يكثف من محاولاته لإضافة الهدف الثاني إذ كاد السنغالي ساديو مانيه أن يضاعف النتيجة لكن محاولته جانبت المرمى.

- الظهير الأيمن للريدز ألكسندر أرنولد يسدّد كرة قوية مرت قريبة جداً من مرمى لوريس.

16 - في أول محاولة هجومية جريئة ومهمة استطاع البرازيلي روبيرتو فيرمينو تسجيل هدف التقدم لليفربول بعد تلقيه عرضية مثالية من روبيرتسون.

- الدقائق العشرة الأولى كانت الأفضلية خلالها لمصلحة توتنهام من خلال بعض المحاولات الهجومية التي قادها البرازيلي لوكاس مورا والقائد هاري كين.

مباراة ليفربول وتوتنهام يسعى من خلالها الفريقين إلى تحقيق الفوز، فالأول يستهدف استعادة الصدارة ولو مؤقتاً من مانشستر سيتي، في حين أن توتنهام يطمح إلى العودة بالنقاط الثلاث من أنفيلد لتأمين مركزه الثالث.