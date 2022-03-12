وسجل كل من الكولومبي لويس دياز (19) والدولي المصري محمد صلاح (61 من ركلة جزاء) هدفي ليفربول.

بعد ركلة الجزاء الناجحة التي جاء منها الهدف الثاني لكتيبة يورغن كلوب، يكون النجم المصري صلاح قد شارك في 11 هدفًا في 10 مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز ضد برايتون (6 أهداف و5 تمريرات حاسمة).

وفي تاريخ الـ"برميرليغ"، تمكن ستيفن جيرارد من خوض 212 مباراة سجل خلالها 120 هدفاً ومنح 92 تمريرة حاسمة فكان له دور مباشر في تسجيل أهداف لليفربول أكثر من محمد صلاح الذي لعب 158 مباراة مسجلاً 115 هدفاً ومانحاً 43 تمريرة حاسمة معادلاً الأرقام مع روبي فاولر.

ويعتلي نجم المنتخب المصري صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي برصيد 20 هدفاً.

ويحتل ليفربول مركز الوصافة بـ66 نقطة.



