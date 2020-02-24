حقق ليفربول فوزاً عسيراً 4-2 على حساب ضيفه العنيد وست هام، اليوم الاثنين، في ختام المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

افتتح الهولندي فينالدون التسجيل لليفربول في الدقيقة (9) لكن وست هام أدرك التعادل عبر المدافع الفرنسي عيسى ديوب في الدقيقة (12) ثم تقدم في النتيجة في الدقيقة (55)، قبل أن يعود ليفربول في المباراة عبر الدولي محمد صلاح في الدقيقة (68) ثم خطف السنغالي ساديو مانيه هدف الفوز في الدقيقة (81).

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني، فيما تجمد رصيد وست هام عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر.

- نهاية المباراة بفوز صعب لليفربول الذي واصل زحفه نحو اللقب بسجل خال من الهزائم 26 فوز وتعادل وحيد، فيما تأزمت وضعية وست هام أكثر في منطقة الهبوط.

(86) - أرنولد يواصل توزيع الهدايا ويعود ليصنع الهدف الرابع لساديو مانيه لكن الـ VAR ألغاه بداعي التسلل.

(81) - أرنولد يتكفل بالصناعة مجدّداً وهذه المرة للسنغالي ساديو مانيه الذي وجد نفسه أمام شباك خالية ليضع ليفربول في المقدمة.

- ارتفع نسق المواجهة وتبادل الفريقان الهجمات، حيث كاد أنطونيو ان يسجل الهدف الثالث لوست هام ثم ارتد ليفربول وكاد أن يتمكن من تسجيل عبر محمد صلاح.

(68) - روبيرتسون يلعب عرضية زاحفة لمحمد صلاح الذي سدّد سهلة في متناول الحارس فابيانسكي لكن الأخير أخطأ في التعامل معها ومرت بين قدميه ليدرك ليفربول التعادل.

(61) - أول رد صارم من ليفربول على هدف وست هام جاء من تسديدة صاروخية أطلقها ألكسندر أرنولد وأوقفتها براعة فابيانسكي.

(55) - رايس يتمكن من لعب عرضية للبعيد عن الرقابة الإسباني بابلو فورنيلس الذي لم يجد صعوبة تذكر في إضافة الهدف الثاني لوست هام.

- ليفربول يدخل الشوط الثاني بإصرار كبير على تسجيل الهدف الثاني وكان قريباً في مناسبتين عبر صلاح وفيرمينيو.

- نهاية الشوط الأول بتعادل إيجابي مغاير لكل التوقعات التي كانت تضع ليفربول في طريق مفتوح لحسمه لكن مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز تحمل المفاجآت دائماً.

(39) - أرنولد يلعب ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية نفذها أرنولد أيضاً لكن رأسية فان دايك انهالت على العارضة.

- ليفربول لا يتسرع في بناء الهجمة ويتعامل مع اندفاع وست هام بحذر شديد على المستوى الدفاعي.

- هدف التعادل منح الثقة للاعبي ويس هام ومنحهم الجرأة على مرمى أليسون لكن في الجهة المقابلة استمر ليفربول في الضغط على رفاق القائد نوبل.

(15) - أول ظهور حقيقي لصلاح في المباراة كان من تسديدة يسارية تفطن لها الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي ببراعة وحولها إلى ركنية.

(12) - الفرنسي عيسى ديوب يصدم أنفيلد وليفربول بعد نجاحه في إدراك التعادل من رأسية باغتت الحارس أليسون واستقرت في الشباك.

(9) - لم يصمد دفاع وست هام اكثر من تسعة دقائق ثم انهار امام عرضية أرنولد ورأسية فينالدوم التي منحت التقدم لليفربول.

- التقى الفريقان يوم 29 يناير/كانون الثاني في لندن وانتهت المواجهة بتفوق الحمر بثنائية نظيفة بفضل هدفي محمد صلاح وتشامبرلاين.

- يبحث ليفربول عن تحقيق الفوز السادس والعشرين في الدوري الممتاز للاقتراب أكثر من حلم التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عاماً، فيما يسعى وست هام إلى تحقيق الفوز الأول منذ 1 كانون الثاني/يناير الماضي للخروج من منطقة الهبوط.

تشكيلة ليفربول