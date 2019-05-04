وسجل كل من الهولندي فيرجيل فان ديك (13) والمصري محمد صلاح (28) والبلجيكي ديفوك أوريجي (86) ثلاثية فريق المدرب الألماني يورغن كلوب فيما سجل الغاني كريستيان أتسو (20) والفنزويلي خوسيه سولومون روندون (54) هدفي أصحاب الأرض.

وعاد ليفربول إلى الصدارة مؤقتاً برصيد 94 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يلعب الإثنين أمام ليستر سيتي في ملعب الاتحاد في المقابل يحتل نيوكاسل المركز 14 برصيد 42 نقطة.

وتعرض صلاح لإصابة قد تبدو خطيرة (68) في كرة مشتركة بينه وبين الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا.



مباراة نيوكاسل وليفربول - التفاصيل والأهداف

نيوكاسل - ليفربول | نهاية المباراة بفوز ليفربول على نيوكاسل 3-2

دق 86 نيوكاسل - ليفربول | البلجيكي أوريجي يسجل الهدف الثالث لفريق ليفربول (3-2)

دق 73 نيوكاسل - ليفربول | صلاح يغادر أرض الملعب على النقالة الطبية

دق 68 نيوكاسل - ليفربول | اصابة خطيرة تعرض لها محمد صلاح بعد كرة مشتركة بين اللاعب المصري وحارس نيوكاسل مارتن دوبرافكا.

دق 54 نيوكاسل - ليفربول | الفنزويلي روندون بتصويبة قوية يعدل الكفة (2-2) لنيوكاسل

نيوكاسل - ليفربول | عودة المباراة في شوطها الثاني

نيوكاسل - ليفربول | نهاية الشوط الأول بتقدم مستحق لفريق ليفربول على نيوكاسل 2-1

نيوكاسل - ليفربول | المصري محمد صلاح يصل لهدفه الـ100 في مختلف الدوريات الأوروبية التي لعب فيها (56 هدف في الدوري الإنكليزي و35 في الدوري الإيطالي و9 في الدوري السويسري).

دق 32 نيوكاسل - ليفربول | محمد صلاح في التمرير والسنغالي مانيه يصوب لكن حارس نيوكاسل يتألق

دق 28 نيوكاسل - ليفربول | المصري محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لفريق ليفربول بطريقة رائعة: صلاح يدوّن الهدف 22 له هذا الموسم في البريميرليغ.

دق 26 نيوكاسل - ليفربول | العارضة تنقذ شباك ليفربول من هدف محقق

دق 20 نيوكاسل - ليفربول | الغاني كريستيان أتسو يدوّن هدف التعادل لأصحاب الأرض (1-1)

دق 13 نيوكاسل - ليفربول | الهولندي فان دايك، أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي لهذا الموسم، يفتتح التسجيل لفريق ليفربول

دق 11 نيوكاسل - ليفربول | محمد صلاح اقترب من شباك نيوكاسل

نيوكاسل - ليفربول | بداية المباراة في ملعب سانت جيمس بارك

التشكيلة الأساسية للفريقين

ليفربول: المصري محمد صلاح حاضراً في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب

نيوكاسل يونايتد