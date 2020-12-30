ورفع ليفربول رصيده إلى 33 نقطة في صدارة الترتيب من 16 مباراة مبتعداً بفارق 3 نقاط فقط عن مانشستر يونايتد الذي خاض 15 مباراة.

أما نيوكاسل فصار رصيده 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

واتيحت الفرصة لفريق المدرب يورغن كلوب بالابتعاد في الصدارة بفارق خمس نقاط لكن حامل اللقب فشل في هز الشباك بعد إهدار الفرص وأداء عنيد من نيوكاسل.

وأضاع محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو عدة فرص فيما أنقد كارل دارلوف حارس نيوكاسل بعض المحاولات.

وكان ليفربول تعادل 1-1 مع ضيفه وست بروميتش ألبيون يوم الأحد وسبق له التعادل في ملعب فولهام المتعثر في وقت سابق من الشهر الحالي.

وفشل بطل إنكلترا للمرة الأولى هذا الموسم في تسجيل هدف في مباراة في الدوري، وواصل نتائجه المتواضعة خارج قواعده بعدما اكتفى بالتعادل الخامس مقابل انتصارين وهزيمة.

وأجرى المدرب الألماني يورغن كلوب تغييرين على التشكيلة التي تعادلت على ملعب "أنفيلد رود" مع وست بروميتش الاحد، أحدهما اضطراريًا بعد إصابة الكاميروني جويل ماتيب فحل مكانه ناثانيال فيليبس في قلب الدفاع فيما استعان بجيمس ميلنر، العائد من الاصابة، في خط الوسط بدلًا من الهولندي جورجينو فينالدوم.

تألق دارلو وصلاح يهدر فرصتين محققتين

ومع هيمنة ليفربول على الكرة حيث أنهى الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 70,8 في المئة، عوّل نيوكاسل على المرتدات وهدد باكرًا بعد أن كادت عرضية كالوم ويلسون تخدع الحارس البرازيلي أليسون بيكر الذي أبعدها الى ركنية (2).

وتابع ويلسون رأسية إثر كرة ثابتة من جايكوب مورفي مرت بجانب المرمى (6)، قبل أن يستلم كرة طويلة خلف المدافعين من ماثيو لونغستاف على الرواق الأيسر، روضها ببراعة متجاوزًا فيليبس وتوغل الى داخل المنطقة ويسدد كرة ابعدها البرازيلي فابينيو في اللحظة الأخيرة نحو ركنية (12).

وأتت أولى فرص ليفربول متواضعة بتسديدة لميلنر بيسراه من خارج المنطقة كانت سهلة بين يدي دارلو (16).

وأتيحت فرصة أخرى لأصحاب الأرض بعدما مرر ويلسون كرة بينية الى الاميركي دي أندري يدلين الى داخل المنطقة مرت بجانب القائم (17).

وأهدر المصري محمد صلاح أخطر فرصة لليفربول في الشوط الأول بعدما وصلته كرة رائعة خلف المدافعين من القائد جوردان هندرسون داخل المنطقة، روضها وانفرد بالحارس قبل أن يسددها زاحفة على يمينه إلا أن الأخير تمكن من إبعادها إلى ركنية (34).

واختتم البرازيلي روبرتو فيرمينو فرص الشوط الأول برأسية قوية من مسافة قريبة إثر عرضية من السنغالي ساديو مانيه أبعدها الحارس الى ركنية (45+1).

وشهد الشوط الثاني سيطرة كاملة للفريق الأحمر الذي هدد أولاً برأسية لمانيه مرت بجانب القائم إثر ركنية من ترنتوالكسندر-ارنولد (54).

وأهدر "الفرعون" فرصة أخرى محققة بعدما وصلته كرة بينية من فيرمينو داخل المنطقة فراوغ المدافعين وسدد بيسراه كرة زاحفة مرت ايضًا على بعد سنتمترات من القائم (66).

وشهد منتصف الشوط الثاني عودة الإسباني تياغو ألكانتارا بعد غيابه عن الملاعب منذ منتصف تشرين الأول/اكتوبر الفائت بعد تعرضه لاصابة في المباراة ضد ايفرتون.

وبعد أن غاب الـ"ماغبايز" عن أجواء الشوط الثاني، كادوا يخطفون هدف التقدم عبر رأسية رائعة للايرلندي كياران كلارك أبعدها ببراعة بيكر، أفضل حارس في العالم عام 2019، من أسفل الزاوية اليسرى الى ركنية (79).

واصل ليفربول ضغطه في الدقائق الأخيرة ومرر الكسندر-ارنولد عرضية منخفضة ابعدها دارلو ارتطمت بمانيه وكادت ان تتابع طريقها نحو الشباك لول ابعدها السويسري فابيان شار في اللحظة الأخيرة (81).

وتألق نجم المباراة دارلو مجددًا بعدما أبعد ببراعة رأسية صاروخية لفيرمينو إثر ركنية من الاسكتلندي اندرو روبرتسون (88).