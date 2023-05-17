ليفربول يعلن مغادرة كل من فيرمينو وكيتا وميلنر وأوكسليد تشامبرلين بنهاية الموسم من قبل beIN SPORTS May 17, 2023 18:19 0:50 دقيقة أعلن نادي ليفربول اليوم الأربعاء مغادرة الرباعي روبرتو فيرمينو ونابي كيتا وجيمس ميلنر وألكسندر أوكسليد تشامبرلين بنهاية الموسم الحالي. We can confirm Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner and Alex Oxlade-Chamberlain will leave the club upon the expiry of their contracts this summer. Special acknowledgements will be paid to the quartet at Anfield, with further tributes to follow at the end of the season. — Liverpool FC (@LFC) May 17, 2023 تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة السد يضمّ البرازيلي أوتافيو 0:37 دقيقة لابورتا يوافق على استمرار أليماني مديراً للكرة 0:27 دقيقة مانشستر سيتي 0-0 ريال مدريد - التغطية الخاصة 0:50 دقيقة رباعي يغادر ليفربول بنهاية الموسم 0:49 دقيقة إيقاف توني هداف برينتفورد 8 أشهر بسبب المراهنات 0:30 دقيقة رونه يُقصي دجوكوفيتش من بطولة روما ماسترز للتنس 0:42 دقيقة إيقاف كيبروتو مؤقتاً بسبب تناول مواد محظورة 4:08 دقيقة سلتيكس يستقبل هيت في أولى مواجهات نهائي الشرقية 2:49 دقيقة دي بروين أحد أبرز أسلحة "سيتي" أمام ريال مدريد 0:34 دقيقة إلغاء جائزة إيطاليا الكبرى بسبب الفيضانات