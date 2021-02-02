وذكر النادي أن المدافع الكاميروني خضع لفحوصاتٍ إضافية، عقب تعرُضهِ للإصابة خلال مواجهةِ الفريق أمام "توتنهام" يومَ الخميس الماضي، وأثبتت وجودَ قطع ٍ في الأربطة، وعليهِ لن يستطيع العودة إلى الملاعب مرة ً أخرى قبل نهايةِ الموسم الجاري.

وبذلك أنهت الإصابة التي تعرضَّ لها ماتيب بعد احتكاك مع مهاجم توتنهام سون هيونغ مين، موسمَ جميع المُدافعين الكبار في الريدز، إذ سبقه في الإصابةِ فيرجيل فان دايك، وجو غوميز، فيما سيعوّلُ الفريقُ بشكل ٍ كبير ٍ على الثنائي الذي انضَّم إلى ليفربول في اليوم الأخير من موسم الانتقالات، أوزان كابْاك، وبين ديفيس لتغطيةِ النقص.