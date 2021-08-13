

ونشر ليفربول في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت أيضاً صوراً لنجمه الهولندي وهو يحمل قميص الريدز الذي طبع عليه 2025.

وغرد ليفربول: "وقّع فيرجيل فان دايك اليوم على عقد طويل الأمد مع الريدز"، ليستمر اللاعب الذي انضم إلى ليفربول في 2018 إلى ما بعد كأس أمم أوروبا المقبلة.

وقّع فيرجيل فان دايك اليوم على عقد طويل الأمد مع الريدز ✍️❤️ pic.twitter.com/TCCrsgxhjK — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 13, 2021



وأشارت وسائل إعلام محلية الجمعة إلى أنّ عقد هذا المدافع البالغ 30 عاماً سيبقيه في ملعب "أنفيلد" حتى عام 2025، في وقت أفاد النادي في بيان أن "فيرجيل فان دايك وقع اليوم عقدا طويل الأمد مع ليفربول".

وغاب فان دايك عن ليفربول معظم فترات الموسم الماضي بسبب الإصابة الأمر الذي أدى لابتعاد فريقه عن المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز المتوّج به مانشستر سيتي.

في المقابل، علّق فان دايك لموقع ليفربول الرسمي على تمديد عقده قائلاً "مذهل، إنّه شيء يجب أن افتخر به، وأنا فخور به كثيراً، وزوجتي وأولادي فخورون به كثيراً".



وتابع: "كل العمل المضني الذي بذلناه حتى الآن مستمر، وأنا أتطلع إلى ما سيقدمه المستقبل لي مع ليفربول"، مضيفاً "أنا مسرور، وسعيد جدًا وفخور".



وبات فان دايك رابع لاعب يمدد عقده مع ليفربول في الأسابيع القليلة الماضية بعد المدافع ترنت الكسندر-آرنولد والثنائي البرازيلي فابينيو والحارس أليسون بيكر.



