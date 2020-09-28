ضرب ليفربول أكثر من عصفور بحجر واحد بتغلبه على ضيفه أرسنال 3-1 اليوم الإثنين في المرحلة الثالثة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وافتتح الفرنسي لاكازيت أهداف المباراة واضعاً أرسنال في المقدمة (25)، لكن التعادل جاء سريعاً بفضل السنغالي ساديو مانيه (28) ثم تبعه المدافع الاسكتلندي روبرتسون (34) بهدف التقدم، قبل أن يختتم البديل البرتغالي دييغو جوتا ثلاثية فريقه (88) والتي أنهى عليها الريدز المباراة.

وتمكنت كتيبة كلوب من تحقيق عدة مكاسب أولها الفوز على فريق يبدو وأنه سينافس على اللقب بعدما انتصر في أول مرحلتين، ومن ثم متابعة المسيرة الناجحة في البطولة بالوصول إلى النقطة التاسعة، إضافة لاستثمار تعثر كبار الدوري الممتاز مثل مانشستر سيتي وتشيلسي وحتى توتنهام.

ويبتعد ليفربول بفارق الأهداف فقط عن الصدارة التي يتربع عليها ليستر سيتي بتسع نقاط.



وقال جوتا عن تسجيل هدفه الأول بقميص ليفربول: "إنه شعور رائع، كنت أتمنى فقط أن يكون في ملعب ممتلئ ولكن أنا سعيد لتأمين الفوز للفريق".



وتابع: "الهدف الأول هو دائماً الأصعب، والحفاظ على الاستمرارية هو الأمر الأهم، سجلت واحداً، أريد المزيد".



إلا أن فريق كلوب تفوق على منافسه وبقي من دون هزيمة على أرضه في الدوري للمباراة الـ61 توالياً، وهو يسعى لتحطيم الرقم الخاص به وهو ثاني افضل سجل في الدوري (63 مباراة بين 1978 و1980) ورقم تشيلسي القياسي (86 مباراة بين 2004 و2008).



وكان ليفربول الطرف الأفضل في اللقاء وأنقذ البرازيلي دافيد لويز كرة كانت في طريقها إلى المرمى تابعها الهولندي فيرجيل فان دايك برأسه إثر عرضية (12).



وسيطر ليفربول على مجريات اللعب رغم عدم تشكيل خطورة على المرمى، إلا أن أرسنال سجل هدف السبق عكس مجريات اللعب عندما رفع أينسلي مايتلاند-نايلز عرضية، شتتها روبرتسون خاطئة لتتهيأ أمام لاكازيت المنفرد أمام المرمى تابعها في الشباك (25).



لكن فريق "المدفعجية" لم يهنأ بتقدمه سوى ثلاث دقائق، إذ عادل سريعاً بعدما وصلت الكرة إلى المصري محمد صلاح على الجهة اليمنى، توغّل إلى داخل المنطقة وسدد كرة بيسراه تصدى لها الحارس الألماني بيرد لينو وتهيأت أمام مانيه الذي غمزها في الشباك (28).



وعوّض روبرتسون خطأه وسجل هدف التقدم لبطل إنكلترا بعدما وصلته عرضية من الظهير الآخر ترنت ألكسندر-أرنولد ليتابع الاسكتلندي غير المراقب الكرة في المرمى (34).



ولم يتفوق أرسنال على أي فريق من الستة الكبار خارج أرضه في الدوري في 28 مباراة، ويعود آخر فوز له عندما تغلب 2-صفر على مانشستر سيتي في كانون الثاني/يناير 2015، وكانت المرة الوحيدة التي يتفوق فيها أرسنال على حامل اللقب خارج أرضه في 16 مباراة في الدوري.



وبعد أن واصل ليفربول استحواذه على الكرة مع انطلاق الشوط الثاني، أتيحت فرصتان ذهبيتان لأرسنال عندما وصلت الكرة إلى لاكازيت وسط هشاشة دفاعية من أصحاب الأرض إلا أن الحارس البرازيلي أليسون بيكر تصدى لهما ببراعة من داخل المنطقة (59 و63).



وكاد مانيه أن يحرز الهدف الثالث عندما وصلته الكرة داخل المنطقة التف حول نفسه وسدد بيسراه مرت بجانب القائم (64).



وغاب عن اللقاء الوافد الجديد الإسباني تياغو ألكانتارا لإصابة طفيفة فيما شهد دخول الوافد الآخر جوتا من ولفرهامبتون الذي خاض أولى مبارياته مع الفريق.



وأهدر جوتا فرصة محققة عندما وصلته رائعة من صلاح إلى داخل المنطقة سددها بيسراه بجانب القائم (83)، قبل أن يسجل أول أهدافه بالقميص الأحمر عندما رفع الكسندر-ارنولد كرة الى داخل المنطقة شتتها لويز لتصل إلى البرتغالي على مشارف المنطقة سددها على يمين لينو (88).

