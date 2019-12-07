ورفع المتصدر ليفربول رصيده إلى 46 نقطة مقابل تجمد رصيد بورنموث 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

وسجل للريدز أهدافه، أليكس أوكسليد تشامبرلين 35، الغيني نابي كيتا 44، المصري محمد صلاح 54.

وعاد حارس المرمى الدولي البرازيلي اليسون بيكر بعد انتهاء عقوبة إيقافه لمباراة واحدة اثر طرده أمام برايتون في المرحلة قبل الماضية، ودفع كلوب بالمصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو أساسيين بعدما أراحهما في المباراة السابقة، واحتفل الأول بمباراته المئة في البريمر ليغ بتسجيله الهدف الثالث، هو الـ63 في مشواره بالدوري الإنكليزي، والسابع هذا الموسم.

كما هو الهدف الأول لصلاح منذ هزه شباك مانشستر سيتي (3-1) في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وضغط ليفربول منذ البداية لكنه اصطدم بدفاع منظم وجد صعوبة في اختراقه قبل أن يصاب قطب دفاعه الهولندي ناثان أكي ويترك مكانه لجاك سيمبسون (35)، فاستغل ليفربول الموقف ليفتتح التسجيل مباشرة من كرة طويلة للقائده جوردان هندرسون من 50 مترا تابعها أليكس أوكسلايد تشامبرلاين بيمناه داخل المنطقة قبل ان تتهادى على الأرض وأسكنها على يسار الحارس آرون رامسدايل (35).

وبدوره، تلقى ليفربول ضربة موجعة بإصابة قطب دفاعه الدولي الكرواتي ديان لوفرن فدفع كلوب بألكسندر-أرنولد مكان لوفرن الذي تعرض للاصابة (40).

وأضاف الغيني نابي كيتا الهدف الثاني بعدما تبادل الكرة مع صلاح الذي هيأها له بالكعب بطريقة رائعة خلف المدافعين فانفرد وتابعها بيمناه داخل المرمى (44).