جاءت المباراة من جانب واحد، حيث سيطر عليها لاعبو ليفربول من بدايتها وسريعاً جداً أحرز دييغو جوتا هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية ثم عاد وأضاف الهدف الثاني له وللريدز في الدقيقة 32، وقبل نهاية الشوط الأول تمكن تياغو ألكانتارا من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 52 تمكن قلب دفاع ليفربول فيرجيل فان ديك من إحراز الهدف الرابع.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها ليفربول بأربعة أهداف دون رد، إذ انتصر المرحلة الماضية على أرسنال بالنتيجة ذاتها.

ورفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة فقفز للمركز الثاني مؤقتاً بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي الذي تنتظره مواجهة صعبة أمام ضيفه وست هام الأحد.

من جانبه تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتاً.

