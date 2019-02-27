وبهذه النتيجة رفع الريدز رصيدهم إلى 69 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن سيتي.

أما واتفورد فتوقف رصيده عند النقطة 40 في المركز الثامن.

ووقع على أهداف ليفربول، السنغالي ساديو مانيه 9، 20، الهولندي فيرغل فان دايك 79، 82، والبلجيكي ديفوك أوريجي 66.

شاهد أهداف المباراة وبعض الفرص:

نهاية المباراة بفوز ليفربول 5-0.

- هدف د 82 فان دايك والثاني له شخصياً والخامس لفريقه بالرأس أيضاً والصناعة لروبرتسون.

- هدف د 80 الهولندي فان دايك يوقع على الرابع برأسية والصانع دائماً ألكسندر أرنولد.

- هدف د 66 البلجيكي أوريجي يضيف الثالث للريدز بعد مهارة رائعة وتسديدة قوية.

- صلاح يتابع تهديده لمرمى واتفورد وفوستر يصمد

- بداية الشوط الثاني من حيث انتهى الأول ضغط أحمر.

- نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول أداء ونتيجة 2-0.

- د 37 صلاح يصيب القائم بكرة خطيرة للغاية انفرد بها من الجانب الأيمن، لكن الحظ وقف في وجهه.

- د 27 صلاح يسدد كرة قوية يمسكها باقتدار فوستر حارس واتفورد.

- هدف د 20 مانيه يضيف الثاني بكعب القدم، ليفربول يكتسح المشهد تماماً ومرة ثانية أرنولد يصنع هدفاً.

- د 16 هجمة رائعة لليفربول يقودها صلاح إلى أرنولد ثم ينهيها دفاع واتفورد إلى ركنية.

- هدف د 9 لليفربول برأسية رائعة من السنغالي ساديو ماني بعد كرةو مرفوعة باتقان من أرنولد.

- الحكم غراهم سكوت يطلق صافرة بداية المباراة