وسجل اللاعب السنغالي ساديو مانيه، الذي وصل للهدف 22 في الدوري هذا الموسم، هدفي المباراة في الدقيقتين 17 و81.

ورغم وصوله للنقطة 97 إلا أن فريق المدرب يورغن كلوب فشل في التتويج باللقب نظراً لفوز مانشستر سيتي في أرض فريق برايتون 4-1.

وفشل ليفربول في التتويج باللقب هذا الموسم رغم أنه خسر مباراة واحدة فقط مقابل أربع هزائم تلقاها مانشستر سيتي، وهو دفع ثمن إهداره النقاط في سبع تعادلات مقابل إثنين لسيتي.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الترتيب برصيد 98 نقطة فيما يأتي ليفربول في مركز الوصافة برصيد 97 نقطة.

ويملك ليفربول فرصة فك نحس الألقاب التي تغيب عنه منذ 2012 عندما توج بلقب كأس الرابطة المحلية، عندما يخوض المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الأول من حزيران/يونيو المقبل على ملعب "واندا مبتروبوليتانو" في مدريد ضد مواطنه توتنهام.

مباراة ليفربول وولفرهامبتون - التفاصيل والأهداف

ليفربول - ولفرهامبتون | نهاية المباراة بفوز ليفربول على ولفرهامبتون 2-صفر

دق 81: ليفربول (2) - (0) ولفرهامبتون | مانيه يسجل الهدف الثاني لفريقه والـ22 له هذا الموسم في الدوري

دق 69: ليفربول - ولفرهامبتون | ولفرهامبتون اقترب من تعديل الكفة

دق 65: ليفربول - ولفرهامبتون | تراجع كثيراً أداء لاعبي ليفربول خلال الفترة الثانية وهذا منطقي نظراً للنتيجة الحاصلة في مباراة مانشستر سيتي وبرايتون 3-1

ليفربول - ولفرهامبتون | بداية الشوط الثاني

الفوز الآني والحالي لفريق ليفربول على ولفرهامبتون 1-صفر لا يعطيه لقب الدوري الإنكليزي لأن مانشستر سيتي متفوق على برايتون 2-1 في الشوط الأول.

ليفربول - ولفرهامبتون | نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على ضيفه ولفرهامبتون 1-صفر

دق 44: ليفربول - ولفرهامبتون | تصويبة مات دوهيرتي، لاعب ولفرهامبتون، تجد العارضة

دق 34: ليفربول - ولفرهامبتون | تصويبة المصري محمد صلاح فوق الخشبات الثلاثة

دق 25: ليفربول - ولفرهامبتون | الحارس البرتغالي روي باتريسيو يتألق وينقذ شباك ولفرهامبتون

دق 17: ليفربول (1) - (0) ولفرهامبتون | مانيه يفتتح التسجيل لفريق ليفربول، السنغالي يصل للهدف 21 في البريميرليغ هذا الموسم.

ليفربول - ولفرهامبتون | بداية المباراة في ملعب الأنفيلد.

التشكيلة الأساسية للفريقين:

ليفربول | محمد صلاح أساسي في تشيكلة المدرب الألماني يورغن كلوب

🔴 TEAM NEWS 🔴



Our final @premierleague starting line-up of the season, as we take on @Wolves. 🙌 #LIVWOL — Liverpool FC (@LFC) May 12, 2019

ولفرهامبتون |